- Se scumpesc si asigurarile pentru locuinte. Valoarea primei obligatorii ar putea creste de la 100 de lei la 130. Insa suma despagubita in caz de cutremur, alunecari de teren sau inundatii ramane aceeasi, mai exact 20.000 de euro. Practic, vom plati mai mult, dar vom primi aceiasi bani. Vicepreședintele…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a reprosat, miercuri, Consiliului Concurentei ca a permis unei companii sa ocupe 80% din piata asigurarilor RCA, practicand preturi reduse.Chestionat, la Europa FM, ce parere are despre opinia Consiliului Concurentei conform caruia o plafonare a preturilor RCA ar trebui…

- Pool-ul de Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale (PAID) aduce clarificari cu privire la intrarea in faliment a unui distribuitor de polițe obligatorii impotriva dezastrelor naturale (PAD), context care nu afecteaza valabilitatea asigurarii sau instrumentarea daunelor inregistrate de beneficiari.…

- Cutremurele din ultima perioada au dus si la un interes mai mare pentru asigurarea locuintelor, in contextul in care doar aproximativ 20% din cladirile de locuit din Romania figureaza cu o polita incheiata, asa cum prevede legea. Conform unei situatii prezentate de Agerpres, imediat dupa cutremure vanzarile…

- Romania traiește in aceste zile cu mari temeri privind un nou seism, avand in vedere ultimele evenimente din Gorj și Dolj, doua seisme de cel puțin 5 grade pe scara Richter. Cu toate astea, muulți romani fie au omis, fie nu s-au gandit sa-și incheie polițele de asigurari obligatorii in caz de cutremur.…

- Pool-ul de Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale (PAID) transmite ca in procesul de instrumentare a daunelor, asiguratii nu au nevoie de documente de confirmare a seismelor din 13 si 14 februarie. Pana acum au fost deschise 139 de dosare de dauna in urma cutremurelor din Gorj. Fii la curent…

- „Mie imi place sa fiu asigurat. Nu vorbim aici numai de inundații sau alunecari de teren. Poate sa fie și un incendiu, care se propaga de la o alta proprietate.”, a declarat miercuri ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila, intrebat daca are asigurata casa de locuit din județul Bihor impotriva cutremurului,…

- Proiectul ,,Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS la nivelul Municipiului Dej”, depus de Primaria Municipiului Dej, a fost finanțat in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliența (PNRR)-Componenta C10 –Fondul local. In valoare de peste 2,9 milioane lei (595.000 euro), investiția…