Ministerul Apararii Naționale a luat deciza sa extinda restricțiile de zbor in spațiul aerian limitrof graniței cu Ucraina. ”Incepand cu data de miercuri, 13 septembrie, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii impreuna cu Ministerul Apararii Nationale, in calitate de responsabili privind managementul spațiului aerian național, au impus restricții suplimentare de zbor in spațiul aerian limitrof graniței cu Ucraina din zona de nord a Dobrogei, intre Sulina și Galați, pe o adancime de 20-30 km in interiorul spațiului aerian național, pana la inalțimea de 4.000 m”, a transmis MApN printr-un…