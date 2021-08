Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca Dan Petrescu s-a ințeles cu CFR Cluj asupra revenirii sale in Gruia, tehnicianul nu va sta pe banca in meciul contra celor de la FCSB, de duminica. Dupa anunțul rezilierii contractului cu Marius Șumudica, campioana Romaniei va fi antrenata din nou de Dan Petrescu. Totuși, „Bursucul” nu va…

- Marius Șumudica (50 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a comentat victoria cu Chindia Targoviște, scor 1-0. Totul despre CFR Cluj - Chindia, AICI „Sunt mulțumit ca am caștigat, menținem linia, avem 3 victorii din 3 și suntem pe primul loc. Am fost puțin suparat in prima repriza, apoi am schimbat sistemul…

- Costel Galca (49 de ani) recunoaște ca și-a dorit sa ajunga antrenor la CFR Cluj. Inainte ca Marius Șumudica sa fie angajat de catre campioana Romaniei, oficialii lui CFR au purtat negocieri cu Costel Galca, ultimul antrenor care a caștigat titlul alaturi de FCSB. Negocierile au picat ca urmare a unui…

- CFR CLUJ - CS UNIVERSITATEA CRAIOVA. Marius Șumudica a efectuat 5 modificari in echipa de start pentru meciul din Supercupa Romaniei fața de prima partida din turul I preliminar Champions League, 3-1 cu Borac Banja Luka. Campioana CFR Cluj și caștigatoarea Cupei Romaniei, CSU Craiova, disputa Supercupa…

- Marius Șumudica, antrenorul lui CFR Cluj, a vorbit despre Supercupa cu CSU Craiova, care se disputa azi pe Arena Naționala. Meciul e liveTEXT AICI, de la ora 20:00. „Am exersat și penalty-urile. Am spus-o mereu ca importante sunt competițiile europene. Acolo sunt banii, acolo e reprezentarea fotbalului…

- Sub comanda lui Marius Șumudica, CFR Cluj continua pregatirile in cantonamentul din Austria. Dupa 4-0 cu FC Wels și 1-1 cu Ludogoreț Razgrad, campioana Bulgariei, ardenelii se pregatesc pentru al treilea amical al verii, cu Akademia Puskas. Meciul se va disputa marți, 22 iunie, de la ora 19:00. ...

- „Plimbat“ in ultima perioada, ba la FCSB, ba la echipe din zona araba, Marius Sumudica a semnat cu CFR Cluj, dupa ce Edward Iordanescu si-a anuntat, oficial, plecarea de la campioana Ligii I.

- CFR Cluj s-a desparțit de Edward Iordanescu în aceasta saptamâna, cel care a adus ultimul titlu, iar conducerea echipei a fost nevoita sa caute un nou antrenor. Neluțu Varga se pare ca a ajuns la un acord cu Marius Șumudica, iar tehnicianul trecut în…