Pe final de mandat, Crețu mai cumpără un tun de zăpadă cu peste 130.000 de lei Dupa o iarna in care partia Cocoș a fost deschisa doar cateva zile, continua investițiile municipalitații in aceasta gaura neagra. Pe final de mandat, Ovidiu Crețu mai achiziționeaza un tun de zapada cu nu mai puțin de 130.000 de lei, pentru iarna ce vine. Anul acesta, Partia de schi Cocoș a fost deschisa doar cateva zile in ianuarie și cateva zile in luna februarie. Nimic nou, cam așa ne-a obișnuit in ultimii ani, imediat ce a fost inaugurata. Problema este ca deși este clar ca este impracticabila, temperaturile fiind multe prea crescute, iar altitudinea prea mica pentru un sport ce se practica… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

