PE FINAL DE IANUARIE – Primul meci oficial pentru CS Minaur Ultima zi a lunii ianuarie va aduce primul meci oficial din acest an pentru CS Minaur, in deplasare, cu CSM Alexandria. Jocul de maine va conta pentru etapa a 18-a a Ligii Zimbrilor, fiind un joc disputat in devans. Baieții antrenați de Alexandru Sabou iși doresc victoria in acest meci, fiecare punct fiind extrem de important in ierarhia clasamentului. Apoi, minaurisștii vor pleca la Bacau pentru disputa cu echipa din localitate. Pentru CS Minaur urmeaza pentru meciurile din optimile de finala din EHF European Cup, unde vor intalni echipa greaca PAOK Salonic (turul pe 12 februarie, in Baia Mare,… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

