Stiri pe aceeasi tema

- Finlanda a comunicat ca va deschide centre speciale de inregistrare, care sa gazduiasca eventualii azilanti care traverseaza granita din Rusia, informeaza Rador Radio Romania.Autoritatile finlandeze au afirmat ca sute de persoane au ajuns in ultima saptamana. Aceasta nu este o ruta obisnuita. Migrantii…

- Prețurile la gaze și electricitate s-au stabilizat in Europa, dar facturile sunt in continuare in creștere fața de anul trecut: acest lucru se datoreaza faptului ca multe țari nu au reinnoit ajutoarele acordate de stat pentru a sprijini populația. Prețurile la electricitate și gaze se stabilizeaza.…

- Dupa o perioada de pregatiri și investiții, Corpul Multinațional de Sud-Est intra in funcțiune, transformandu-se intr-o structura operaționala NATO. Aceasta este o veste excelenta pentru regiune, mai ales in contextul tensiunilor geopolitice din Europa de Est. Comandantul Dragoș Dumitru Iacob transmite…

- Viorel Lis a fost evacuat de la azil! Fostul primar al Capitalei pare ca este urmarit de ghinion, in ultima perioada. Soțul Oana Lis a ajuns la varsta de 80 de ani și este macinat de boli. In plus, se pare ca este imobilizat la pat. Viorel Lis a fost evacuat de la azil Așadar, Viorel Lis are probleme…

- Iata cate ore muncesc romanii pe saptamana, in comparație cu nemții sau olandezii! Eurostat a facut public ultimul studiu in care arata cat de mult se muncește in Europa. Cate ore muncesc romanii pe saptamana in comparație cu nemții sau olandezii Așadar, Eurostat a facut public ultimul studiu care arata…

- Lucian Bode a fost intrebat despre faptul ca in Portul Constanta nu s-a identificat un gram de droguri in ultimii 2 ani. ”Legat de Portul Constanta, in 2021, s-au capturat 1,5 tone de heroina, in valoare de aproximativ 45 de milioane de euro. Aceasta captura nu a fost gestionata in cateva zile, a fost…

- Un dom de caldura și-a facut deja simțita prezența asupra jumatații de vest a continentului european, cuprinzand Franța, Benelux, din care fac parte Belgia, Țarile de Jos și Luxemburg, dar și Marea Britanie, unde se anunța caldura extrema. Acest lucru ar putea duce la un record pentru luna septembrie,…

- Astazi va dezvaluim care este cea mai bogata țara din Europa, dar și ca aceasta țara are nevoie de mana de lucru. Așadar, unde ar trebui sa mergi daca vrei sa caștigi un salariu mediu de 5.000 de euro pe luna. Cea mai bogata țara din Europa face angajari. Salariile sunt de 5000 de euro […] The post…