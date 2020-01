Stiri pe aceeasi tema

- Prefectura Suceava a transmis, in aceasta seara, ca pe toate drumurile din judetul Suceava se circula normal, in condiții de iarna, fiind asigurata in continuare, prezența și intervenția utilajelor de dezapezire pe caile de comunicații rutiere naționale și județene. Potrivit unui comunicat de presa…

- Locuitorii din nordul țarii se pare ca sunt cei mai norocoși in acest an. In aceasta noapte a nins semnificativ in partea de nord a țarii, iar drumurile naționale par a fi acoperite de zapada.

- Japonezii se bucura de parfumul vremurilor de altadata: intr-o prefectura din nordul țarii a inceput sa circule un tren cu soba. Calatorii se incalzesc și iși prepara cate ceva de mancare.

- Noaptea trecuta a nins in mai multe localitati din nordul si centrul tarii. Potrivit reprezentantilor Administratiei de Stat a Drumurilor, precipitatii sub forma de lapovita, dar si ninsoare, au cazut in raioanele: Briceni, Ocnița, Edineț, Rișcani, Balți, Glodeni,

- La Balea Lac stratul de zapada are deja 40 de centimetri. Gerul pune stapanire pe toata tara. Temperaturile vor cobori inclusiv in Capitala pana la minus 8 grade. Deja, in mijlocul tarii, s-au inregistrat minus 12 grade Celsius.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, o atentionare de ninsori la munte, precipitații predominant sub forma de ninsoare in nord și in centru, depuneri de polei, intensificari ale vantului si vreme rece, in perioada 02 decembrie, ora 07:00 – 03 decembrie, ora 10:00. In intervalul…

- In nordul tarii au cazut primii fulgi! In raionul Soldanesti ninsoarea a acoperit usor drumul. Imaginile video au fost expediate redactiei noastre de catre un vizitator. Serviciul hidrometeorologic de stat a confirmat pentru publika.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, pe intreaga autostrada A2 Bucuresti Constanta, traficul rutier se desfasoara in conditii de ceata densa, vizibilitatea fiind, pe alocuri, sub 50 de metri. De asemenea, tot in conditii de vizibilitatea redusa sub 50 de metri…