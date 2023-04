Stiri pe aceeasi tema

- Doua autovehicule au fost implicate in accidentul care s-a produs in localitatea Negreni, la km 551. Potrivit reprezentanților IPJ Cluj, la data de 25 aprilie, in jurul orei 18.35, polițiștii au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la un accident rutier produs pe DN1 E60, la km 551, in localitatea…

- Doua autovehicule au derapat si s-au rasturnat, marti, pe soselele din Botosani, circulatia in judet desfasurandu-se in conditii de iarna. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani, unul dintre evenimentele rutiere s-a produs pe sectorul de drum judetean dintre localitatile…

- Un accident grav s-a produs joi seara la Poieni, pe drumul de la Cluj la Oradea.La data de 9 martie a.c., in jurul orei 18.00, polițiștii au fost sesizați pentru a interveni la un accident rutier produs pe DN1 E60, la km 537, in comuna Poieni, intre un microbuz cu 6 ocupanți și un ansamblu de vehicule.Conform…

- Gravul incident rutier s-a petrecut joi dupa-amiaza in apropiere de localitatea Poieni, pe DN1 E60 intre Cluj și Oradea, dupa ce un TIR și un microbuz au intrat in coliziune, informeaza Ziua de Cluj . In urma impactului, șapte persoane au fost ranite, una fiind resuscitata. Ulterior, medicii sosiți…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 22 Constanta Tulcea, loc. Codru, judetul Tulcea traficul rutier a fost oprit, pe ambele sensuri de mers, pentru a permite ridicarea unui autotren rasturnat pe marginea drumului, in urma unui eveniment rutier. Traficul…

- Un copil de zece ani a fost transportat la spita, duminica, dupa ce a fost atacat de trei caini, pe o strada din municipiul Botosani. El a fost gasit pe marginea drumului, ranit. "La data de 19 februarie 2023, politistii din cadrul Politiei Municipiului Botosani au fost sesizati, prin apel 112 cu privire…

- Un autoturism parcat pe marginea unui drum din orașul Ineu (județul Arad) a fost distrus in totalitate, in urma unui incendiu. Un apel la 112 a mobilizat pompierii marți seara, in jurul orei 23:15, iar la fața locului a ajuns in cel mai scurt timp un echipaj din cadrul Detașamentului Ineu cu o autospeciala…

- Un accident in care au fost implicate un autoturism și un TIR s-a produs pe DN1 E60, intre Ciucea și Poieni.In accident sunt implicate un autotren și un autoturism, iar o persoana este incarcerata. Din primele informații, aceasta este conștienta, anunța ISU Cluj.Vom reveni cu detalii…