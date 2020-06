Pe două roți prin județul Mureș Poate cel mai mare avantaj al cicloturismului este acela ca iți activeaza toate simțurile: vezi frumusețea peisajelor derulandu-se in jurul tau, auzi sunetele intime ale naturii, inspiri prospețimea aerului și mireasma florilor, simți briza ușoara care-ți mangaie tot corpul, ca la final sa guști dintr-o experiența completa… Sari pe bicicleta și vino alaturi de noi intr-o aventura pe doua roți... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In data de 27 mai, a.c., Societatea Academica Romana a remis presei un comunicat in care se menționa ca 23 primarii din județul Mureș au intrat in vizorul echipei Școli curate, proiect național pentru buna guvernare și finanțarea adecvata a școlilor, dupa ce nu au furnizat informațiile și documentele…

- Este vorba despre o femeie de 55 de ani, confirmata cu SAR-Cov-2 in data de 14 mai și decedata in cursul zilei de ieri – 24 mai. Pacienta suferea de comorbiditați printre care cardiopatie ischemica și obezitate. Astfel, 64 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat in județul Mureș.…

- In județul Mureș au fost inregistrate șase noi decese provocate de infecția cu Covid-19. Numarul total de decese in județul nostru a ajuns la 40, transmite prefectura Mureș. Barbat, 59 ani, județ Mureș. Data internare: 22.04.2020-Spital Vulcan. Data recoltare: 23.04.2020. Data rezultat: 25.04.2020 Data…

- Pana astazi, 27 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 11.339 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 3.141 au fost declarate vindecate și externate Sursa articolului: LUNI: 18 cazuri noi de coronavirus, in județul Mureș.…

- Astazi a fost raportat inca un deces al unei persoane din județul Mureș, infectata cu coronavirus Sursa articolului: A mai murit o femeie din județul Mureș, infectata cu coronavirus Credit autor: Diana Panca. Source

- Pana astazi, 22 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 9.710 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 2.406 au fost declarate vindecate și externate Sursa articolului: 9 CAZURI NOI de coronavirus in județul Mureș, raportate…

- Sase noi decese provocate de coronavirus au fost anunțate de autoritați, cu puțin timp in urma. Cel mai tanar din cei care și-au pierdut viața era un barbat de 30 de ani din județul Mureș. El suferea de obezitate, iar cel mai batran avea 84 de ani, era din județul Iasi și suferea de hipertensiune […]…

- Un numar de 11 cadre medicale, din judetul Mures, sunt infectate cu noul coronavirus, doua dintre acestea fiind deja vindecate. Toate aceste infomatii au fost raportate si catre Institutul National de Sanatate Publica, Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, conform metodologiei…