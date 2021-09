Stiri pe aceeasi tema

- Trei tineri au fost duși de urgențp la Spitalul Judetean de Urgenta Giurgiu, dupa ce au intrat cu mașina intr-un copac de pe marginea DN5, la ieșirea din municipiu. „ISU Giurgiu a fost solicitat sa intervina pe DN 5, in zona Andaluzia, pe sensul de mers spre Bucuresti, dupa ce un autoturism a fost implicat…

- Patru persoane cu varste cuprinse intre 51 si 92 de ani au fost descarcerate si transportate la Spitalul Judetean de Urgenta Giurgiu in urma unui accident produs intre doua autoturisme, pe DN 5B, in localitatea Balanoaia. Evenimentul s-a produs joi dupa-amiaza, la iesire din localitatea Balanoaia, spre…

- In cursul nopții, ora 03.25, polițiștii Serviciului Rutier au fost sesizați prin apel 112 despre faptul ca in afara comunei Boghești, sat Placințeni- un autoturism a intrat in coliziune cu un copac. Polițiștii rutieri sosiți la fața locului au stabilit faptul ca, in jurul orei 3.20, un autoturism a…

- Trei tineri cu varste intre 14 si 19 ani au murit, in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce autoturismul in care se aflau a intrat in coliziune cu un copac, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. Potrivit reprezentanților IPJ Vrancea, in noaptea de vineri spre sambata, polițiștii…

- „In urma cu putin timp ISU Giurgiu a fost solicitat prin 112 sa intervina pe DN 5 in urma producerii unui accident rutier intre localitatile Daia si Uzunu. La fata locului s-au deplasat pompierii din cadrul Punctului de Lucru Calugareni, cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma si o ambulanta SAJ.…

- Un accident tragic a avut loc in aceasta dimineața la Calinești, in Botoșani, acolo unde o mașina in care se aflau trei tineri s-a izbit cu putere de un copac. La fața locului au intervenit mai multe echipaje de salvare, dar din pacate, pentru unul dintre pasageri nu s-a mai putut face nimic. Greșeala…

- O explozie a avut loc, joi, pe strada Brașov din București. O mașina in care se aflau doi tineri de 26 și 27 de ani a explodat din cauza unei butelii. Mașina se afla in staționare. Unul dintre cei doi este in stare de inconștiența, in stop cardio respirator. Explozia nu a fost urmata de incendiu. La…