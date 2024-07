Sforarul șef al Transporturilor, Bogdan Mindrescu, vrea sa schimbe, din nou, directorul general al Companiei Naționale Aeroporturi București și sa impuna un nou director garantat și susținut de Anca Boagiu. PUTEREA a semnalat recent ca sforarul șef al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, secretarul de stat Bogdan Mindrescu, a pregatit un tun financiar de 25.000.000 de […] The post Pe cine vrea sforarul șef Bogdan Mindrescu sa impuna la conducerea Aeroportului Otopeni appeared first on Puterea.ro .