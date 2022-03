Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce razboiul dintre Ucraina și Rusia ia proporții, statele lumii continua sa adopte sancțiuni impotriva regimului Vladimir Putin pentru a-l determina sa inceteze agresiunea. Ramai pe PRESSALERT.ro pentru a urmari principalele evenimente. UPDATE 7 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat…

- Presedintele francez Emmanuel Macron afirma ca este util sa “lase deschisa calea” dialogului cu Moscova pentru a obtine oprirea ofensivei sale din Ucraina, insa denunta in acelasi timp duplicitatea omologul sau rus, Vladimir Putin, transmite AFP.Macron a declarat, la sfarsitul summitului extraordinar…

- Urmariți o vizionare in direct a pieței Maidan din Kiev dupa ce știrile au anunțat ca forțele ruse au lansat un asalt militar major asupra Ucrainei, cu explozii auzite in apropierea marilor orașe din intreaga țara, joi dimineața. Intr-o declarație TV, președintele Vladimir Putin a declarat ca Rusia…

- Razboi in Ucraina, in ultimele 48 de ore fiind inregistrate numeroase explozii. In Donbas situația este una critica, potrivit jurnaliștilor ProTv. In regiunea amintita in ultimele 2 zile au fost peste 1500 de explozii. Avem deja și primele victime ale acestui razboi. Occidentul, pe de alta parte, amenința…

- Rusia nu a luat nicio decizie de a ataca Ucraina, transmite Guvernul Germaniei, in contextul in care cancelarul Olaf Scholz se afla la Kiev, pentru o intalnire cu presedintele Volodimir Zelenski, inaintea unei vizite la Moscova, pentru discutii cu presedintele Vladimir Putin, potrivit Mediafax.…

- Președintele francez Emmanuel Macron se va intalni luni, 7 februarie, la Moscova, cu omologul sau rus, Vladimir Putin, dupa care, pe 8 februarie, va discuta la Kiev cu președintele Volodimir Zelenski despre situația de la granița Ucrainei, relateaza Reuters.Deplasarile liderului francez in cele doua…

- Presedintele american Joe Biden va propune o „cale diplomatica” de iesire din criza din Ucraina in convorbirea telefonica pe care o va joi seara cu președintele rus Vladimir Putin. In același timp, președintele Lituaniei Gitanas Nauseda avertizeaza ca situația de criza dintre NATO și Rusia este la nivelul…

- Fortele armate ale Ucrainei sunt capabile sa respinga orice atac din partea Rusiei, a declarat luni presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, cu prilejul marcarii Zilei Fortelor Armate, printr-o desfasurare de vehicule blindate americane si de nave de patrulare, transmite Reuters. Presedintele american…