Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ALDE a fost amendat cu 2.000 de lei pentru discriminare si incalcare a dreptului la demnitate, in urma unor afirmatii facute la adresa sefului statului, Klaus Iohannis. Decizia CNCD survine dupa ce Tariceanu a facut o serie de afirmatii, in data de 16 aprilie, pe pagina de socializare,…

- Greii PNL si Klaus Iohannis se intalnesc de la ora 17.00 la Vila Lac. Potrivit unor surse politice, tema principala ar fi rectificarea bugetara, insa ar putea fi pusa in discutie si activitatea Guvernului, in conditiile in care sunt voci in PNL care ar vrea schimbarea premierului si a echipei de la…

- "A fost o prima faza a crizei in care s-au injectat bani in economie in toate sectoarele. Intram in etapa a doua, și am intrat și cu IMM-Invest, dar și cu alte programe suplimentare unde eu cred ca trebuie sa alocam resursele in acele sectoare unde vedem un randament din ce in ce mai mare (...).…

- Ministrul de Interna Marcel vela a declarat, la Antena 3, ca presedintele Klaus Iohannis si premierul Ludovic Orban au stiut despre acordul incheiat intre MAI si Biserica Ortodoxa in legatura cu distribuirea luminii de Pasti.

- Marcel Vela, ministrul de Interne, a declarat, miercuri, ca nu exista un scandal intre el ,Klaus Iohannis, președintele Romaniei și premierul Ludovic Orban. Ministrul a spus ca decizia ca in noaptea de Inviere lumina sa fie dusa credincioșilor de catre voluntari sau angajați ai M.A.I. a fost discutata…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat astazi, dupa ședința de la Cotroceni, ca vor urma noi restricții in contextul crizei de coronavirus. „Am discutat masurile suplimentare care se cer luate. Am convenit ca e nevoie de masuri suplimentare pentru a incetini raspandirea infecției. Se vor introduce noi…

- Premierul desemnat, Florin Cițu, s-a retras inainte de votul de investitura din Parlament. In aceasta situație, președintele Klaus Iohannis va chema, din nou, partidele politice la Cotroceni și va face o noua propunere de premier. In cursul zilei de astazi, președintele va face o declarație de...

- Mircea Badea a explicat, luni, pe pasa cu Sinteza zilei, de ce este el `fan alegeri anticipate`."Sunt fan alegeri anticipate. Va dați seama cum va arata, de exemplu, campania electorala in Italia cand se va duce Rareș Bogdan in Lombardia, la Veneto, la cutare, la cutare ca sa zica 'Ciuma Roșie!…