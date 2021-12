Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul alocat pentru cea de-a doua etapa a programului Rabla pentru Electrocasnice, sesiunea de iarna, s-a epuizat in opt minute, fiind generate 33.877 de vouchere, conform datelor Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor. Televizoarele, laptopurile și tabletele au fost cele mai cautate produse pentru…

- In noul guvern PNL-PSD-UDMR condus de generalul Nicolae Ciuca, rolul cheie este jucat de liderul PSD Marcel Ciolacu, și din aceasta postura a impus anumiți miniștri. Revenirea la conducerea Ministerului Culturii a senatorului buzoian Lucian Romașcanu se datoreaza liderului PSD Marcel Ciolacu. In cabinetul…

- Inscrierile pentru noua ediție a programul Rabla pentru electrocasnice incep de maine, 19 noiembrie, ora 10.00, și se vor incheia joi, 25 noiembrie, potrivit site-ului oficial Rabla electrocasnice.ro. Noua ediție aduce și o serie de modificari, cum ar fi introducerea unor noi clase pentru televizoare.Calendarul…

- CARAS-SEVERIN – Senatorul carasean a intrebat, in plenul Senatului, cand se acorda despagubiri fermierilor afectați de distrugerile provocate de animalele salbatice! Intrebarea a fost adresata lui Adrian Oros (ministru interimar al Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale) și lui Tanczos Barna…

- Dupa 1990, parlamentarii UDMR s-a aratat foarte preocupați de domeniul vanatorii, fie prin demersuri ministeriale cand au fost la guvernare sau prin acțiuni parlamentare. Prin numirea ca ministrul al Mediului, Apelor și Padurilor in cabinetul Cițu a senatorului UDMR Tanczos Barna domeniul vanatorii…

- Guvernul a aprobat, printr-o hotarare, introducerea numerelor verzi de inmatriculare pentru mijloacele de transport nepoluante, a anuntat luni seara ministrul Mediului, Tanczos Barna. “Un alt element important, din punctul nostru de vedere, al Ministerului Mediului, este acea hotarare de guvern prin…

- Liberalul muscelean Bogdan David a fost reconfirmat in funcția de director al Administrației Bazinale de Apa Argeș – Vedea, de astazi acesta primind o noua delegație la conducerea instituției care are in subordine bazinele hidrografice din șapte județe. Consilierul județean Bogdan David (PNL) se afla…

- Amenzi de peste 6 200 000 lei in urma controalelor realizate in primele șase luni ale acestui an in cadrul activitații de paza și control din sectorul silvic, la nivel național. O spune insuși ministrul Mediului, Tanczos Barna, care subliniaza ca in perioada amintita au fost efectuate peste 99.700 de…