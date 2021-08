Dupa congresul din 25 septembrie, liberalii doresc și reimparțirea portofoliilor guvernamentale și unul pe care vor sa-l controleze este cel al Mediului, aflat acum la UDMR. Potrivit informațiilor noastre, liberalii vor sa preia Ministerului Mediului, Apelor și Padurilor pentru a controla in special Administrația Naționala „Apele Romane” unde deja s-a vehiculat un nume. Este vorba despre controversatul director al Administrației Bazinale de Apa Dobrogea-Litoral, Paul Cononov, fost guvernator al Deltei Dunarii in perioada 2005-2008, acuzat de CNSAS de colaborare cu Securitatea. In anii ’80, Cononov…