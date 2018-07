Stiri pe aceeasi tema

- PNL critica dur guvernarea PSD. Dupa ce Viorica Dancila și-a prezentat bilanțul la șase luni de guvernare, pe pagina de Facebook PNL Diaspora a aparut un text prin care realizarile prezentate de Viorica Dancila sunt demontate pas cu pas."PSD a reușit sa arunce toata Romania in aer. Bilanțul…

- Fostul premier Victor Ponta a reacționat pe Facebook dupa ce Curtea Constituționala a anunțat ca legea pentru inființarea Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii este neconstituționala. Ponta spune ca prin decizia CCR s-a oprit cel mai mare jaf al țarii de dupa 1989. Fostul premier Victor Ponta,…

- La un an de la amenajarea eco-turistica a zonei Cascadei Bigar, numarul turiștilor s-a dublat. Daca in perioada 2016-2017 au vizitat cascada 50.000 de turiști, in intervalul 2017-2018, numarul lor a depașit 100.000. Cel mai mare flux de vizitatori a fost inregistrat in perioada 01-06 iunie 2017, imediat…

- Exercitiul Saber Strike, desfasurat de NATO in Polonia si statele baltice, produce ingrijorare la Moscova. Rusia urmareste indeaproape manevrele desfasurate in cadrul NATO, mai ales pe cele organizate in apropierea frontierelor Federatiei Ruse, a declarat luni purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri…

- Comisarul european Corina Cretu a fost vehiculata in mediile politice pentru functii politice importante in Romania. S-a speculat, mai ales de Victor Ponta, ca ar putea prelua functia de premier sau chiar sa candideze la alegerile prezidentiale.Corina Crețu a pus capat zvonurilor cu privire…

- Președintele Italiei, Sergio Mattarella, l-a numit oficial, luni, pe Carlo Cottarelli, fost inalt responsabil al Fondului Monetar Internațional, in funcția de premier. Cottarelli are acum responsabilitatea formarii unui nou guvern, informeaza agențiile internaționale, potrivit Agerpres . Reamintim ca…

- Halep a castigat miercuri neasteptat de lejer prima partida de la Roma, scor 6-1, 6-0, iar ultima faza a duelului cu Osaka i-a uimit pe jurnalistii straini. Presa internationala a sesizat faptul ca adversara Simonei Halep a renuntat la lupta pe finalul partidei si a jucat intr-un mod care…

- Liderul formatiunii italiene antisistem Miscarea 5 Stele (M5S), Luigi di Maio, s-a declarat duminica dispus sa renunte la pretentia de a deveni premier, daca astfel va convinge partidul de extrema-dreapta Liga Nordului, condus de Matteo Salvini, sa i se alature intr-o coalitie majoritara, mentinandu-si…