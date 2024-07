Kamala Harris trebuie sa-și aleaga vicepreședintele inainte de Convenția Naționala Democrata din SUA de luna viitoare, conform cutumei americane. Actualul vicepreședinte se afla in prezent in pole position pentru a-l inlocui pe președintele Joe Biden in calitate de candidat oficial al democraților, dupa ce acesta s-a retras din cursa, asigurandu-și un val de susținere din partea […] The post Pe cine va alege Kamala Harris ca vicepreședinte? Lista posibililor sai parteneri de campanie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .