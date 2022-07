Stiri pe aceeasi tema

- Rareș Bogdan este unul dintre oamenii puternici din politica interna. Dar are timp și pentru fotbal. In prezent, este prim-vicepreședintele PNL, dupa ce a fost, in 2019, a candidat pe listele liberalilor la alegerile europarlamentare și a obținut un loc in Parlamentul European. ...

- FC Voluntari - FCSB 2-2 | Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor, susține ca adversarii din aceasta seara au incasat o prima de la CFR Cluj pentru a incurca FCSB. Florentin Pandele, primarul orașului Voluntari, care susține echipa de fotbal, este finul lui Becali. Daca CFR Cluj va caștiga maine meciul…

- Asociația Nature O’clock organizeaza sambata, 14 mai a.c., o activitate de impadurire in zona Maguri Racatau din județul Cluj, eveniment in cadrul caruia Consiliul Județean are calitatea de partener.... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Gigi „Corsicanu” Raducanu, fostul lider al galeriei Rapidului, i-a raspuns lui Gigi Becali, patronul FCSB, care a comis un derapaj rasist la adresa suporterilor rapidiști in aceasta dimineața, numindu-i „țigani”. Vorbind despre posibilitatea ca meciul dintre FCSB și CFR Cluj, din ultima etapa a play-off-ului,…

- Mircea Lucescu (76 de ani), antrenorul lui Dinamo Kiev, crede ca meciul FCSB - CFR Cluj, din ultima runda a play-off-ului, ar trebui sa se joace pe arena din Ghencea. FCSB și CFR Cluj s-au putea intalni cu titlul pe masa in ultima etapa a play-off-ului. Gigi Becali ar dori ca partida sa se joace pe…

- Grigore Leșe, celebru solist de muzica populara romaneasca, e invitat in seara aceasta la „40 de intrebari cu Denise Rifai”, emisiune difuzata de la 22:30, la Kanal D. Inainte de difuzare, s-a aflat cu cine a fost casatorit acesta. Nascut in Țara Lapușului, a inceput sa horeasca inca de la varsta de…

- Dan Negru și Denise Rifai au devenit colegi la Kanal D, dupa ce prezentatorul și-a dat demisia de la Antena 1. „Regele audiențelor”, așa cum a fost numit de-a lungul anilor, a vorbit intr-un interviu pentru VIVA! despre relația pe care o are cu colega sa. Mulți s-au mirat in urma cu mai bine de un an…