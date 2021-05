Stiri pe aceeasi tema

- "Este nevoie de curaj in acțiunea politica pentru a produce o schimbare de substanța in Romania și de aceea am decis sa il susțin pe Florin Citu in competiția pentru conducerea Partidului Național Liberal.Sper sa fie o competiție politica fair-play, cu o dezbatere centrata pe proiecte iar, in final,…

- ”Fiind o coaliție și fiind in discuție priorițațile partidelor, e foarte firesc sa se ajunga la o decizie centrala. De aceea e necesar sa avem susținerea politica pe tot palierul. Vom avea un plan foarte solid și asumat de tot ceea ce inseamna conducerea Romaniei”, a raspuns Dan Barna miercuri, dupa…

- Europarlamentarul USR PLUS Dragoș Pislaru spune ca el este cel care apare in timp ce iși saruta soția in poza care insoțește o postare critica a liderului social-democrat la adresa actualei coaliții de guvernare. Liderul PSD Marcel Ciolacu a postat duminica, pe Facebook, un text critic la…