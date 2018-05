Stiri pe aceeasi tema

- Alice, iubita lui Vladmir Draghia, urmarește cu sufletul la gura aceste ultime episoade de Exatlon, show-ul din Republica Dominicana aflandu-se pe ultima suta de metri. De cateva luni bune, actorul este plecat departe de fetele lui. Micuța Zora, in varsta de 10 luni, a ramas cu mama ei acasa, in timp…

- Proaspat intoarsa din Republica Dominicana, Diana Belbița a fost invitata in cadrul unei emisiuni tv, unde a vorbit despre experiența Exatlon. Sportiva a reacționat și la spusele Ancai din echipa „Razboinicii”, care a declarat ca ar putea sa o bata oricand. „Prințesa” s-a amuzat teribil pe seama adversarei…

- EXATLON ROMANIA 18 APRILIE 2018 LIVE VIDEO KANAL D: Nominalizarea echipei a fost nou-venita concurenta, Geanina. Vladimir Draghia a criticat-o pe Diana Belbița, careia i-a spus ca a avut o reacție violenta. Cu toate acestea, a nominalizat-o pe Larisa: "Doar fiindca iți sunt loial, ca ai fost aici…

- EXATLON ROMANIA 17 APRILIE 2018: Faimosii au dat-o de gol pe Diana Belbita dupa ce Cosmin Cernat a intrebat-o daca mai tine dieta. Diana a marturisit ca nu poate sa renunte la dulciurile care i se ofera ca premii, insa tine o “dieta de orez, partial”, referindu-se probabil la faptul ca a injumatatit…

- Cine este barbatul de care s-a indragostit Diana Belbița la Exatlon. Totul a ieșit la iveala dupa ce Cosmin Cernat a intrebat-o daca mai ține dieta. Diana a marturisit ca nu poate sa renunte la dulciurile care i se ofera ca premii, insa tine o “dieta de orez, partial”. Colegii ei de echipa au dezvaluit…

- EXATLON ROMANIA 11 APRILIE 2018 KANAL D:"Oricat am incerca sa ne consolam este o diferenta mare. La cotet soarele este pe noi de la ora 6:00. Eu dorm mai mult, dar acolo nu prea pot. Sunt gandaci si tot felul de vietati. E adevarat ca este mai bine in casa", a spus Diana Belbita in editia Exatlon 10…

- Anca Mihailescu este una dintre concurentele care a parasit competiția „Exatlon” de curand, iar acest lucru s-a facut cu mici scantei. Proaspat intoarsa din Republica Dominicana, fosta participanta a fost așteptata la aeroport de fratele ei și o echipa de jurnaliști. In cadrul interviului, bruneta „a…

- Exatlon 25 februarie. Momente emotionante ieri seara, la Exatlon, unde concurentii au vorbit despre dramele din viata lor. Mariana, Alina, Diana Belbita, Larisa si Ionut nu si-au mai putut stapani lacrimile atunci cand au fost intrebați cine ar fi persoana pe care și-ar dori sa o aiba alaturi in Republica…