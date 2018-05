Teoretic, “Presedintele Romaniei reprezinta statul roman si este garantul independentei nationale, al unitatii si al integritatii teritoriale a tarii.” Așa spune Constituția Romaniei la art. 80. Asta doar teoretic. Caci, din pacate, alte culori și stindarde par a fi reprezentate de la pupitrul de la Cotroceni, atata vreme cat Iohannis, in exercitarea madatului sau de președinte al Romaniei, a incercat sa impiedice intrarea in vigoare a unei legi care urmeaza sa aduca in bugetul Romaniei cel puțin 9 miliarde de Euro in urmatorii 30 de ani. Nu, nu va voi spune nimic azi despre subiectul zilei –…