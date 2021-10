Stiri pe aceeasi tema

- Decizia pe care a anunțat-o președintele Iohannis, la finele rundei de consultari cu formațiunile politice cu reprezentare in Parlament, aceea de a-l desemna pe Dacian Cioloș drept candidat la funcția de prim-ministru, a generat reacții pe scena politica. Fosta șefa de la Primaria Capitalei, Gabriela…

- Liderul deputatilor UDMR, Csoma Botond, a declarat luni ca pentru formatiunea pe care o reprezinta va fi foarte greu sa sustina un guvern condus de Dacian Ciolos. „Am vazut aceasta decizie a presedintelui Iohannis, nu stiu, dansul poate ca s-a gandit ca exista o majoritate in Parlament formata…

- Ministrul interimar de Finanțe, Dan Vilceanu, unul din liberalii foarte apropiați de Florin Cițu, a declarat luni, la Antena 3, dupa ce șeful statului l-a desemnat pe Dacian Cioloș candidat de premier, ca in mod normal ar trebui ca acesta sa aiba majoritate in Parlament cu PSD și AUR. „Ar trebui…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut o declarație de presa dupa consultarile cu partidele politice. In urma discuțiilor șeful statului l-a propus pentru funcția de premier pe Dacian Cioloș.

Dacian Cioloș, propunerea USR pentru funcția de premier: Pachetul de masuri incluse in programul de guvernare Conducerea USR a decis, luni, ca formatiunea sa mearga cu propunerea Dacian Ciolos…

Cu ce propuneri de premier merg partidele luni la Cotroceni. PSD și AUR propun un guvern de specialiști Președintele Klaus Iohannis a convocat prima runda de consultari cu partidele politice pentru…

- „Dan Vilceanu ca premier va continua distrugerea Romaniei, inceputa de predecesorul sau, Florin Cițu. O sa reușim și mai departe. Problema noastra este ca avem doar 10% din ponderea Parlamentului. Demiterea lui Cițu este o alianța punctuala, poate și alegerea noului premier, alaturi de USR și PSD. Noi…

- Dan Barna a declarat ca USR PLUS va merge la consultarile de la Cotroceni cu responsabilitate si are si o alternativa de premier in persoana lui Dacian Ciolos. El a mai spus ca toate alternativele sunt pe masa pentru a rezolva aceasta criza politica mai repede si a subliniat ca nu se pune nicio secunda…