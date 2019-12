Stiri pe aceeasi tema

- Dumitru Buzatu, președintele PSD Vaslui, a spus in cadrul emisiunii „Adriana Nedelea la FIX” ca „nu exista o dorința unamima” in partid și o hotarare privind noua conducere a PSD va fi luata marți in ședința Comitetului Executiv (CEx) al PSD.Intrebat ce urmeaza daca Viorica Dancila nu iși da demisia…

- Viorica Dancila, presedintele PSD si candidatul sustinut de social-democrati la alegerile prezindetiale din 2019, a pierdut clar in fata contracandidatului sau, Klaus Iohannis, sustinut de PNL. "Rezultatele ne arata, insa, ca in turul II al alegerilor prezidențiale PSD a luat cel mai mic numar…

- Florin Cret va fi numit saptamana viitoare secretar de stat la Ministerul Dezvoltarii spun surse apropiate ZiarMM.ro. La ora actuala, Florin Cret este consilier local, presedinte al Comisiei de Buget-Finante si consilier management in cadrul Societatii URBIS SA. Totodata acesta este prim-vicepresedinte…

- Liderul PNL Targu-Jiu, Marcel Romanescu, este cel care a venit cu propunerea ca directorul Sucursalei Electrocentrale Rovinari, Ion Pisc, sa fie numit secretar de stat Primarul Targu-Jiului sustine ca deja a purtat o discutie pe tema promovarii lui Ion Pisc cu liderul PNL Gorj, Dan Vilceanu.…

- Liderul PNL Gorj, deputatul Dan Ilie Morega, a declarat ieri ca "nu exclude" varianta unui guvern PNL-PDL dupa alegerile prezidentiale. Acesta afirma ca un astfel de guvern va avea la baza un program de scoatere a tarii din criza, el precizand si ca...

- Liderul filialei judetene PNL Iasi, deputatul Costel Alexe, sustine ca viceprimarul PSD al municipiului, Gabriel Harabagiu, nu mai are ce cauta in functie, dupa ce a jignit un consilier liberal, pe care l-a catalogat “pampalau“ si “agarici“, scrie news.ro.Costel Alexe afirma, intr-un comunicat…

- Consilier in Ministerul de Externe nord-coreean, Kim Kye Gwan a declarat pentru KCNA ca s-a intalnit cu presedintele Kim 'cu cateva zile in urma' si ca acesta 'i-a spus ca relatia dintre el si presedintele Trump este una speciala'. Cu cateva zile in urma, Donald Trump a declarat despre Kim Jong Un:…