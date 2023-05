Elena Ionescu, fosta solista a trupei Mandinga, dar și prima femeie din lume care a caștigat „Survivor”, ne-a vorbit, exclusiv pentru Playtech Știri, despre marea finala a competiției de la PRO TV. Iata pe cine vede ea caștigator, dar și ce parere are despre toți concurenții ramași in lupta pentru premiul de 100.000 de euro. […] The post Pe cine pariaza, in marea finala, Elena Ionescu, prima femeie din lume care a caștigat Survivor: ‘Are un mare potențial’ EXCLUSIV appeared first on Playtech Știri .