- Klaus Iohannis, l-a primit, marti, la Palatul Cotroceni, pe Secretarul de Stat al SUA, Antony Blinken, aflat in vizita in Romania, in contextul participarii la reuniunea ministrilor de externe ai statelor membre NATO. Cei doi au discutat despre subiecte privind continuarea sprijinului aliatilor pentru…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a fost primit, luni, la Palatul Cotroceni, de președintele Klaus Iohannis. Cei doi oficiali au suținut o conferința comuna de presa. „NATO se afla aici și vom face tot ce e necesar pentru a apara toți aliații. Miniștrii de Externe ai NATO vor cauta modalitați…

- Mai multe echipaje de politie au intervenit, in noaptea de marți spre joi, ca sa adune o turma de oi care a ajuns in fata Academiei de Politie. Acolo au devastat spatiul verde, au mancat toate florile, apoi au plecat spre DN1 in sensul de mers spre Otopeni, unde au ingreunat traficul, potrivit Antena…

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, efectueaza marți o vizita oficiala la București și va fi primita de președintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni, potrivit agendei Administrației prezidențiale. Vizita Maiei Sandu vine in contextul in care Romania a inceput sa furnizeze Moldovei energie…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat, sambata, la Prima TV, ca nu se ia in calcul o majorare a pensiilor mai mica de 10% incepand de anul viitor. El a subliniat ca nu-si permite sa se lanseze intr-o „licitatie de procente” in legatura cu acest subiect. Intrebat ce parere are despre afirmatiile…

- Antena 3 a semnat, luni seara, parteneriatul exclusiv cu CNN Worldwide Commercial, dupa o colaborare de 11 ani. Acordul de parteneriat a fost parafat, la Palatul Regal din București, de Mihai Gadea, director general al Antena 3, și de Rani Raad, președinte CNN Worldwide Commercial. De marți, 27 septembrie,…

- Klaus Iohannis a terminat cu „Romania Educata”, astfel ca s-a apucat de un nou raport, care vizeaza schimbarile climatice și efectele asupra țarii noastre. Raportul „Limitarea schimbarilor climatice si a impactului lor: o abordare integrata pentru Romania” a fost lansat, joi, in dezbatere publica,…

- Președinta Ungariei, Katalin Novak, a acuzat, miercuri, la conferința de presa susținuta la Palatul Cotroceni alaturi de Klaus Iohannis, probleme grave de traducere. Katalin Novak a izbucnit referitor la traducerea de la Cotroceni cand a fost nevoita sa raspunda unor intrebari incomode, una dintre acestea…