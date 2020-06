Stiri pe aceeasi tema

- Un troleibuz a luat foc duminica in centrul Capitalei. Din fercire, nici o persoana nu a fost ranita. Incidentul a fost comentat de candidatul sustinut de PNL la Primaria Bucurestiului, Nicusor Dan. Acesta a afirmat ca incidentul, care se putea termina trafic, ilustreaza perfect incompetenta administratiei…

- "Sper ca toti cei care blocheaza intentionat licitatiile pentru achizitia de mijloace de transport in comun sa vada aceasta imagine cu un troleibuz in flacari, in centrul orasului! Doi ani am fost sicanati cu licitatia pentru achizitia a 100 de troleibuze. Cu mare greutate am reusit sa semnam…

- Nicușor Dan, candidatul PNL-USR la Primaria Capitalei, a acuzat-o pe Gabriela Firea ca este mai preocupata sa il saboteze, amintind de incidentul de vineri, cand conferința sa de presa a fost intrerupta de Aurelian Badulescu. El a spus ca la fața locului au venit directorul STB și mai mulți angajați…

- Potrivit unei informari a IUSBIF, nu sunt victime, soferul si pasagerii salvandu-se la timp. Intr-un cmunicat al STB SA, se precizeaza: "Linia 86 - blocata pe Bd.Lascar Catargiu, pe sensul spre Gara de Nord. Cauza: eveniment de circulație". loading...

- Primarul general al municipiului Chișinau, Ion Ceban, nu vede nicio propaganda in faptul ca pe strazile Capitalei a aparut un troleibuz cu imagini dedicate Zilei Victoriei. Acesta a precizat ca aceasta neințelegere a aparut dupa ce fracțiunea Partidului Liberal din Consiliul Municipal Chișinau a inaintat…

- Un apel la 112 care anunța ca o garnitura de tramvai a luat foc pe șine a pus pompierii aradeni in alerta la primele ore ale dimineții. Incidentul s-a petrecut pe strada Fat Frumos din Arad, in jurul orei 6.00, iar in tramvaiul care a fost cuprins de flacari se aflau la momentul respectiv vatmanul […]…

- Valoarea contractului este de peste 1,3 milioane de lei, fara TVA, și vizeaza toate cele 99 de camere ale hotelului, clasificat la patru stele. Contractul a fost atribuit, in data de 31 martie 2020, catre firma Ambasador SA, prin negociere fara publicarea prealabila a unei invitatii la o procedura…