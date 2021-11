Pe cine bate Kovesi în sondaje Analizele sociologice realizate, in ultimele luni, de cele mai cunoscute și de incredere institute de sondare scot in evidența un element ciudat: Kovesi ar caștiga alegerile prezidențiale indiferent de contracandidat. Toate sondajele arata ca Laura Codruța Kovesi ar obține, in turul II de scrutin, intre 45 și 55% din voturile romanilor care merg la urne. […] The post Pe cine bate Kovesi in sondaje appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

