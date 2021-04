Pe cine atacă ÎPS Teodosie: „Omul are demnitate chiar și după ce a murit” IPS Teodosie și-a exprimat nemulțumirea, marți, la Antena 3, fața de condițiile de inmormantare a pacienților COVID-19. „Este totala lipsa de respect fața de om in general, fața de demnitatea lui. Tradiția nu trebuie sa fie incalcata. Trebuie urgent rezolvata aceasta problema. Prea mult au fost injositi romanii și nu li s-au aplicat regulile credinței lor, dupa unele masuri inguste, fara logica. Nu trebuie sa se mai tolereze. Omul are demnitate chiar și dupa ce a murit. Sa nu fie tratați (morții) sub nivelul celor necuvantatoare, așa cum au fost tratați pana acum. Trupul este sortit Invierii,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

