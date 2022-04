Pe cine a sărăcit pandemia? Exista multe situatii in care saracia se reproduce social: copiii care se nasc si evolueaza in familii sarace, cu intensitate foarte scazuta a muncii, cu educatie precara, exclusi social ajung sa dezvolte comportamente caracteristice persoanelor care fac parte din asa-numitele „pungi cronice ale saraciei". Saptamana trecuta, la invitatia Comitetului consultativ de dialog civic pentru persoanele varstnice din judetul Iasi, am participat la sedinta lunara a seniorilor nostri pentru a prezenta cele mai recente date statistice care descriu saracia si excluziunea sociala. Pentru o analiza statistica… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

