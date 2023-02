Stiri pe aceeasi tema

- Rapid a invins-o pe Chindia Targoviște, scor 2-0, in runda cu numarul 27 din SuperLiga. Mihai Stoica, managerul rivalei FCSB, și fostul internațional Florin Raducioiu considera ca penalty-ul care a deblocat tabela a fost dictat mult prea ușor. Meciul din Giulești a fost deblocat de un penalty obținut…

- Rapidul trage pentru o clasare cat mai inalta in play off, iar, dupa doua etape in care victoria i a ocolit, jucatorii pregatiti de Adrian Mutu vor sa le ofere iar fanilor un succes.Etapa a 27 a a Superligii este deschisa astazi de doua partide FCU 1948 Craiova CS Mioveni si UTA Farul Constanta , iar…

- MM Stoica (57 de ani), managerul de la FCSB, a analizat lupta pentru accederea in play-off și a laudat-o pe FCU Craiova. Oltenii sunt la 4 puncte in spatele lui Sepsi, dupa ce echipa lui Bergodi a facut 2-2 cu Chindia Targoviște. FCU Craiova a caștigat cu Rapid in aceasta runda, 2-1 in Giulești. MM…

- Echipa de fotbal Chindia Targoviste a fost invinsa de formatia germana Chemnitzer FC cu scorul de 1-0, vineri, in ultimul meci amical jucat in stagiul de pregatire din Antalya (Turcia), potrivit paginii de Facebook a clubului din Superliga. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Cristi Sapunaru (38 de ani), fundașul și capitanul Rapidului, a vorbit in cantonamentul din Antalya despre cel mai bun fotbalist alaturi de care a jucat. Reporterul Vlad Nedelea și cameramanul Iosif Popescu sunt in Antalya și transmit cele mai importante informații din cantonamentele echipelor din Superliga.…

- Astazi, de la ora 10:30, Rapid va infrunta echipa maghiara Kecskemeti, locul 2 in campionatul din Ungaria. Este al doilea amical al iernii pentru elevii lui Adrian Mutu, dupa 3-2 cu Sariyer. Reporterul GSP Vlad Nedelea și cameramanul Iosif Popescu sunt in Antalya și transmit de la fața locului cele…

- Adrian Mutu (43 de ani), antrenorul celor de la Rapid, iși avertizeaza jucatorii, inainte de meciul pe care formația din Giulești o va disputa in deplasare, contra celor de la UTA Arad, in runda cu numarul 21 din Superliga. UTA Arad - Rapid se joaca duminica, de la ora 20:30. Meciul va fi liveTEXT…

- Rapid - Petrolul, meci contand pentru etapa a 20-a din campionatul Romaniei, este programat, miercuri, 14 decembrie, de la ora 19:00, pe Arena Nationala, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Prima Sport 2 si Orange Sport 1.