Stiri pe aceeasi tema

- Un oficial occidental a confirmat ca Rusia și-a reorganizat comanda militara a operațiunilor in Ucraina și a spus ca generalul aflat la comanda acum, Alexander Dvornikov, are o vasta experiența acumulata in Siria, relateaza BBC.

- Saptamani intregi, in timp ce masa zeci de mii de trupe la frontierele cu Ucraina, Rusia a insistat ca nu are nicio intenție sa invadeze statul vecin. Apoi, in zorii zilei de 24 februarie, Putin a dat ordinul de atac. Asigurarile oferite de Moscova inaint

- Atașatul pentru aparare al al Marii Britanii la Washington, Mick Smeath, a declarat pentru CNN ca grupul militar Waghner a trimis trupe in estul Ucrainei, noteaza News.ro . Este vorba despre aceiași militari care ar fi fost angajați pentru asasinarea președintelui Zelenski, dupa declanșarea invaziei…

- Rusia va reacționa negativ la incercarile de a interveni in „operațiunea” militara din Ucraina, a avertizat Kremlinul. Luni, ambasadorul SUA la ONU, Linda Thomas-Greenfield, a declarat ca nu vor fi dislocate forțe americane in Ucraina, dar alte țari NATO ar putea decide sa trimita trupe in interiorul…

- O sesiune de negocieri prin videoconferința intre Rusia și Ucraina va avea loc luni, 14 martie, a confirmat duminica seara Mihailo Podoliak, negociator și consilier al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. „Luni va avea loc o sesiune de negocieri pentru a rezuma rezultatele preliminare” ale discuțiilor,…

- Razboi in Ucraina, ziua a 19-a. Rusia si-a intensificat atacurile in vestul Ucrainei, apropiindu-se periculos de granita NATO reprezentata de Polonia. Melitopolul se apropie de o catasrofa unanitara, iar Harkovul este bombardat nemilos. Putin insa se clat

- Chiar daca Occidentul decide sa sanctioneze resursele energetice rusesti, acest lucru poate avea efect de bumerang, ducand la o criza a petrolului si la o crestere foarte mare a preturilor la nivel global. In timp ce Rusia se poate scoate, macar partial, orientandu-se catre alte piete, printre care…

- Pentru prima data, Rusia a amenințat ca va opri livrarile de gaz catre Germania și apoi in Europa prin conducta Nord Stream 1. Moscova va reacționa dupa ce Germania a suspendat certificarea gazoductului Nord Stream 2 și la sancțiunile occidentale. In condițiile in care Europa este deja periculos de…