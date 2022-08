Stiri pe aceeasi tema

- La 24 de ore dupa ce scandarile insitgatoare ale fanilor lui U Cluj au oprit meciul cu Sepsi din Liga 1, noi lozinci xenofobe au putut fi auzite pe un stadion din Romania. S-a intamplat in Ghencea, la confruntarea din Liga 2 dintre CSA Steaua și AFK Csikszereda. In minutul 43, la puțin timp dupa ce…

- Din nou in ipostaza de a nu avea drept de promovare in prima liga, CSA Steaua a fost parasita de suporteri la partida cu Csikszereda din etapa a treia a ligii secunde. Proiectul celor de la CSA Steaua pare sa fie intr-un moment de rascruce. Echipa n-a obținut nici in acest sezon dreptul de a promova…

- O comparație, facuta la interval de doar 48 de ore, redeschide cea mai aprinsa polemica din fotbalul romanesc al ultimului deceniu: FCSB versus Steaua. La meciul CSA Steaua - Metaloglobus, din debutul ligii secunde, au participat doar 1.500 de fani, pe un Ghencea dezolant.Aseara, pentru FCSB, la returul…

- Atacantul bulgar Tsvetelin Chunchukov (27 de ani) a marcat un gol superb in meciul amical caștigat astazi de CSA Steaua, scor 1-0, impotriva lui CSM Alexandria. Daniel Oprița pune la punct ultimele detalii inaintea noului sezon din Liga 2. Astazi, „militarii” au disputat un meci amical in Ghencea, fara…

- Federația Romana de Fotbal a stabilit miercuri programul din urmatorul sezon al diviziei secunde. Dinamo va juca in prima etapa in deplasare la Progresul Spartac București, Steaua incepe in Ghencea cu Metaloglobus! Etapa 1 se va juca pe 6 august.Primul derby-ul Dinamo – Steaua se joaca la ”caini” acasa,…

- Tsevetelin Chunchukov, 27 de ani, noul atacant al CSA Steaua, viseaza sa promoveze și sa devina golgeterul ligii secunde. CSA Steaua a fost extrem de activa in mercato, in aceasta vara, sub comanda lui Daniel Oprița au sosit 9 jucatori care sa duca formația din Ghencea spre podiumul ligii secunde. Roș-albaștrii…

- Daniel Oprița (40 de ani), antrenorul celor de la CSA Steaua, susține ca „militarii” s-au ințeles cu un atacant din Liga 1. CSA Steaua s-a reunit azi și urmeaza sa efectueze doua stagii de pregatire, unul in Ghencea (27 iunie - 08 iulie) și celalalt la Bansko (Bulgaria), intre 11 și 22 iulie. ...

- Daniel Oprița, 40 de ani, antrenorul celor de la CSA Steaua, a vorbit despre retrogradarea lui Dinamo in Liga 2. Cele doua rivale se vor intalni la anul in „B”, in cazul in care „cainii” nu vor intra in faliment. Dinamo a picat in liga secunda pentru prima data de la inființare, dupa ce a pierdut lamentabil…