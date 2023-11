Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Camerei Deputatilor, Alfred Simonis, a declarat luni, in plen, ca la inceputul sedintei, un deputat „mai rusofil”, caruia nu merita sa ii spuna numele, a venit si i-a spus: „Am sa o violez pe ma-ta!”. In replica, liderul AUR, George Simion, susține ca va arata cum a fost el jignit. Presedintele…

- Peste 4.000 de romi din peste 400 de comunitati se reunesc duminica la Sala Palatului din Capitala, la Congresul organizat de Asociatia Partida Romilor „Pro-Europa”. Desi organizatorii au anuntat prezenta mai multor politicieni, inclusiv a lui Nicolae Ciuca si Kelemen Hunor, singurul care a anuntat…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a anunțat, vineri, in ședința conducerii PNL ca vrea sa candideze la alegerile prezidențiale din 2024. Liberalii s-au reunit vineri la Sinaia in ședința Biroului Politic Național. Ei urmeaza sa decida daca merg pe liste comune cu PSD sau pe liste separate la cele patru…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban „și-a facut un drum” in Georgia, chiar in ziua in care președintele roman Klaus Iohannis avea programata, de cateva luni bune, o vizita oficiala de stat, prima dupa o pauza de 14 ani. Președintele roman s-a intalnit cu președintele Ungariei, Katalin Novak. Administratia…

- Senatoarea Diana Șoșoaca i-a facut plangere penala deputatului George Simion la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție. Aceasta susține ca președintele AUR ar fi falsificat o inregistrare audio cu vocea ei și ii cere daune de 50 de milioane de euro. Diana Șoșoaca, președinte al partidului…

- Deputatul PSD Alfred Simonis, presedintele organizatiei PSD Timis și un apropiat al lui Marcel Ciolacu, il prefera pe primarul USR al Timisoarei, Dominic Fritz, liberalului Alin Nica, presedintele CJ Timis. Simonis a fost intrebat in emisiunea Insider politic, difuzata sambata la Prima TV, pe cine alege…

- Marcel Ciolacu a anunțat, marți seara, ca va propune excluderea din partid a primarului din Crevedia, Petre Florin. ”Un primar care «n-a stiut» si caruia nu-i pasa de tragedia prin care trece comunitatea care l-a ales nu are ce cauta in PSD!”, a transmis premierul. „Voi propune excluderea primarului…