Pe centura lui Boc, în această după-amiază! Vrem autostrăzi, dar nu se știu da jos de pe centură, pe breteaua corectă! Șoferi care nu nimeresc breteaua corecta, probabil ați mai vazut. De asemenea, cate-un ”ratacit” care circula pe contrasens, tot din motiv ca nu a nimerit accesul corect. Dar situația ca asta, e clar ca n-ați mai vazut! E unicat. Azi dupa-amiaza, doi șoferi au coborat de pe centura Apahida – Valcele pe breteaua eronata, pe care de fapt, se face accesul spre centura, dinspre Turda! Va dați seama?! Doi șoferi (un autoturism și o autoduba), unul dupa altul, nu doar unul! Iar la intrarea pe breteaua de urcare, un șofer a trebuit sa opreasca, ca n-avea loc de cei doi care coborau pe contrasens. Mai… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol: turdanews.net

