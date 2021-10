Stiri pe aceeasi tema

- Miniștrii de finanțe din Uniunea Europeana se reunesc, joi, la ora 10.30, pentru a aproba Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) al Romaniei. Aprobarea PNRR in ECOFIN este ultimul pas pentru ca Romania sa poata cere banii europeni. Dupa ce PNRR va fi aprobat, Romania va putea cere prefinanțarea…

- Miniștrii de Finanțe din UE se reunesc, joi, la ora 10.30, pe ordinea de zi fiind Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) al Romaniei. Aprobarea PNRR in ECOFIN este ultimul pas de bifat pentru ca Romania sa poata solicita banii europeni. Romania va putea solicita așadar prefinanțarea de 13%…

- Romania are o oportunitate uriasa de a finanta proiectele pe digitalizare prin PNRR, avand la dispozitie 1,9 miliarde de euro, a declarat, miercuri, Barna Tanczos, ministrul interimar al Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, in cadrul evenimentului "Ghiseul.ro - 10 ani de plati online". "Fara doar…

- Comunicat Florin Roman: Zi istorica pentru Romania. Guvernarea liberala aduce circa 30 miliarde de euro pentru dezvoltarea țarii Planul Național de Redresare și Reziliența inseamna susținerea puternica acordata Romaniei de catre Uniunea Europeana pentru modernizare și ieșirea din criza economica generata…

- PNRR urmeaza sa fie semnat simbolic la București de președinta CE Ursula von der Leyen. Foto: Comisia Europeana Este una dintre cele mai importante zile astazi pentru Planul Național de Redresare și Reziliența, ce va fi semnat simbolic la București de președinta Comisiei Europene,…

- Premierul Florin Citu a anuntat vineri seara ca presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vine in Romania pe 27 septembrie, pentru a semna Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) pentru Romania. Premierul a precizat ca PNRR este aprobat pentru Romania, iar sefa Comisiei Europene…

- Europarlamentarul PNL Gheorghe Falca a declarat vineri, 17 septembrie, la RFI , ca Romania va semna Programul National de Redresare si Rezilienta pe 23 septembrie, iar presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a participat la toate semnarile PNRR-urilor europene, va fi prezenta și in…

- Romania are planificate investitii de 400 milioane de euro in proiecte de digitalizare a sistemului de sanatate, prin intermediul fondurilor provenite prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), sustin reprezentantii Horvath, companie internationala de consultanta in management.…