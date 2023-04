Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educației a propus in premiera un amendament privind educația mamelor gravide și a elevilor parinți, in ședința de luni a Comisiei de Invațamant, in care se dezbate proiectul legii Educației.

- FOTO| Elevii unei școli din Teiuș au putut fi ”Polițist Local pentru o zi”, in cadrul programului ”Saptamana Altfel” FOTO| Elevii unei școli din Teiuș au putut fi ”Polițist Local pentru o zi”, in cadrul programului ”Saptamana Altfel” In cadrul programului școlar ”Saptamana Altfel”, elevii une școli…

- Exmatriculare, camere de detentie, centre de reeducare, munca in folosul comunitatii sau amenzi platite de parinti, astfel de masuri au fost propuse pentru a opri violențele in școli. Sunt opțiuni ale sindicatelor profesorilor și ale parinților.

- In urma consultarilor derulate la Palatul Victoria, Guvernul, reprezentanții procesatorilor și ai rețelei marilor magazine au convenit și o reducere a prețului pentru laptele de consum pe o perioada de șase luni.

- Elevii din unitațile de invațamant din județul Vrancea beneficiaza din nou de lapte și produse lactate, dupa ce in data de 9 martie 2023, Consiliul Județean Vrancea a incheiat un nou contract pentru furnizarea laptelui și produselor lactate in cadrul Programului pentru școli al Romaniei, in anul școlar…

