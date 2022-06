Pe ce se duc banii românilor. Cum se împart cheltuielile de consum O treime din banii romanilor s-au dus pe taxe, impozite și asigurari sociale in 2021. Aceasta este concluzia la care au ajuns specialiștii INS. Astfel, impozitele asupra veniturilor, contributiile la bugetele de asigurari sociale, cotizatiile si alte impozite si taxe, au detinut o pondere de 33,2% din cheltuielile totale ale gospodariilor, in 2021, ridicandu-se in […] The post Pe ce se duc banii romanilor. Cum se impart cheltuielile de consum first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult de 33% din cheltuielile romanilor au reprezentat taxe, impozite și asigurari sociale, in anul 2021. Datele INS Mai mult de 33% din cheltuielile romanilor au reprezentat taxe, impozite și asigurari sociale, in anul 2021. Datele INS Contribuțiile la bugetele de asigurari sociale, impozitele asupra…

- Impozitele asupra veniturilor, contributiile la bugetele de asigurari sociale, cotizatiile si alte impozite si taxe, au detinut o pondere de 33,2% din cheltuielile totale ale gospodariilor, in 2021, ridicandu-se in medie la suma de 1.620 lei lunar pe o gospodarie.

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, afirma ca o suma de aproximativ 40 de milioane de lei a fost deja platita furnizorilor de pe piata de energie sub forma de decontare in urma plafonarii preturilor. Popescu arata ca exista unele "probleme" identificate in cererile de decontari depuse de catre operatorii…

- Casele asigurari de sanatate au putut ridica direct de la ”Imprimeria Naționala”, formularele tipizate utilizate in sistemul de asigurari sociale de sanatate.Conform celor transmise de ”Imprimeria Naționala”, s-au livrat incepand de marți 24.05.2022, in ritm de cca. 15 000 carnete/zi astfel ca pana…

- Ministerul Gabrielei Firea, incapabil sa cheltuie banii primiti de la buget pentru salarii: ministerul Familiei are cea mai proasta executie bugetara, in primul trimestru al anului, comparativ cu toate celelalte ministere. Aceste date apar in raportul privind executia bugetara a cheltuielilor de personal…

- Voucherele sociale pe suport electronic vor fi distribuite prin intermediul Poștei Romane, pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile. De aceste vouchere vor beneficia aproape trei milioane de persoane. Posta Romana a semnat la sediul Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) conventia…

- Banii vin, banii pleaca! Execuția bugetara pe primele trei luni ale anului 2022 arata ca veniturile obținute de Primaria Craiova au depașit cu mult prevederea. Craiovenii s-au inghesuit sa-și plateasca taxele și impozitele, in special impozitele pe proprietate, așa ca veniturile secțiunii de funcționare…

- Prim-Ministrul Nicolae Ciuca a dat asigurari romanilor ca nu exista niciun fel de pericol ca tara noastra sa nu poata asigura uleiul necesar pentru consum. Seful Executivului a adaugat ca exista cantitatea necesara de floarea soarelui pana la finalul recoltei si anume in luna august, iar materia prima…