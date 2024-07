Stiri pe aceeasi tema

- Banii cash care au circular in afara sistemului bancar in 2023 au inregistrat o creștere atat in volum, cat și in valoare, potrivit raportului anual al Bancii Naționale a Romaniei. Valoarea numerarului aflat in afara sistemului bancar s-a majorat cu 8,7% in anul 2023, ajungand la 115 miliarde de lei,…

- Sapte perchezitii au loc vineri dimineata, in Satu Mare si Salaj, inclusiv la sediul unei institutii, intr-un dosar vizand contracte de achizitii publice incheiate cu incalcarea legislatiei, acuzatiile find de abuz in serviciu, complicitate la abuz in serviciu, fals intelectual si delapidare.

- Prin sloganul campaniei PSD pentru Consiliul Județean, promiteți sa redați Clujul oamenilor. Cum veți face asta pentru clujenii de varsta a treia? Dumneavoastra veți fi unul dintre consilierii județeni din partea PSD. In primul rand vreau sa va reamintesc de faptul ca preocuparea PSD pentru seniori…

- Ministerul Finantelor a imprumutat intr-o singura zi peste un miliard de lei de la banci. Finantele au imprumutat, luni 1,084 de miliarde lei prin doua emisiuni de obligatiuni de stat, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR), citate de Agerpres. Astfel, ministerul a atras 458 de…

- In perioada ianuarie ndash; martie 2024, Agentia Nationala de Integritate a analizat prin intermediul sistemului informatic PREVENT in vederea prevenirii conflictului de interese, un numar de 4.845 proceduri de achizitie publica. Dintre aceste proceduri, aproximativ 37 se refera la contracte finantate…

- Potrivit lui Marcel Bolos, Ministerul Finantelor a efectuat toate procedurile necesare pentru a asigura ca toti cei 4,74 milioane pensionari din Romania isi vor primi banii in avans, inainte de Paste. „Sunt aproximativ 10 miliarde lei, din care 8,2 miliarde lei deschideri de credite bugetare…

- Consiliul Judetean Constanta achizitioneaza servicii de intocmire nota conceptuala, tema de proiectare, documentatii necesare pentru obtinerea avizelor solicitate prin certificat de urbanism, Studiu Geotehnic, Studiu Topografic, Audit energetic, Expertiza tehnica, Studiu de fezabilitate DALI, pentru…