- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat sambata, la Bistrita, ca Florin Citu este favorizat de faptul ca 30 de presedinti de filiale i-au semnat motiunea, dar spune ca votul liber al delegatilor este cel care a facut ca de fiecare data partidul sa ia deciziile corecte in momentele importante.…

- Ludovic Orban l-a atacat pe Florin Cițu care a spus ca PNL are nevoie de mai mult liberalism. Liderul PNL a fost prezent la simpozionul dedicat implinirii a 157 de ani de la nașterea lui Ion I. C. Bratianu si le-a spus participanților ca liberalismul nu trebuie inventat, acesta fiind legat de istoria…

- „Am luat decizia de a candida pentru ca stiu ca am capacitatea, energia, forta, priceperea și daruirea pentru a duce, in continuare, Partidul National Liberal spre noi victorii politice in interesul Romaniei. Pentru mine, batalia pentru funcția de Președinte al Partidului Național Liberal nu este o…

- Președintele PNL Ludovic Orban anunța, miercuri, ca va depune joi moțiunea prin care candideaza la un nou mandat la șefia PNL. „Moțiunea, prin care candidez la un nou mandat de președinte al Partidului Național Liberal, o voi inregistra maine dupa-amiaza (joi – n.r.), la sediul PNL. Dupa 4 ani de munca…

- Deputatul Adrian Miutescu a fost reales, sambata, in functia de presedinte al PNL Arges, impunandu-se in fata contracandidatului sau, avocatul Radu Perianu. „Presedintele PNL Arges, deputatul Adrian Miutescu, a fost reconfirmat azi in functia de lider al organizatiei judetene, cu un scor zdrobitor:…

- Dorin Dobra, fost senator PNL și actual vicepreședinte al PNL Bistrița-Nasaud, susținator al lui Florin Cițu precizeaza intr-o postare pe Facebook ca nu ințelege de ce liderul PNL Bistrița-Nasaud il asigura pe Ludovic Orban de susținerea filialei in lupta pentru șefia partidului. Citește…

- Astazi, Presedintele PNL Ludovic Orban, a declarat, la Bistrita, ca a devenit: „sac de box” pentru multi dintre colegii de partid, dar ca nu vrea sa raspunda atacurilor, ci sa promoveze un mesaj pozitiv si sa atinga obiectivul de a castiga cu partidul toate alegerile din anul 2024. „Am ascultat multe…