In Cotești, județul Vrancea, caminul cultural este cea mai frumoasa cladire din comuna. Totodata, e si cea in care localnicii intra cel mai rar. Iata ce spun ei: „Foarte bun, reamenajat, dar neutilizat”. „Caminu-i bun! (La ce este folosit?) Deocamdata la nimic!” „Foarte frumos ! (Este folosit?) Nu prea am idee, la ce sa va spun!” Caminul cultural din comuna Cotești a fost reabilitat și modernizat in anul 2016 cu 1,3 milioane de lei, bani de la CNI. De atunci cladirea sta inchisa cu lunile și este folosita doar pentru serbarile școlare și alte cateva evenimente ale comunei. Localnicii spun…