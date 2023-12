Stiri pe aceeasi tema

- Sportivul roman David Popovici s-a calificat cu al doilea timp in semifinalele probei de 100 m liber, sambata dimineata, la Campionatele Europene de inot in bazin scurt (25 de metri) de la Otopeni.Popovici a fost inregistrat cu timpul de 46 sec 70/100, dupa italianul Alessandro Miressi, 46 sec 49/100.…

- David Popovici, 19 ani, s-a calificat, vineri, 8 decembrie, in finala probei de 200 metri liber din cadrul Campionatului European de inot in bazin scurt (25 de metri), competitie care are loc la Otopeni, cu cel mai bun timp, relateaza agenția News.ro. Finala este programata maine, la ora 18.06.Popovici…

- David Popovici se pregatește de Campionatele Europene de inot in bazin scurt de la Otopeni. Inotatorul de performanța a transmis și un mesaj inainte de participarea la Campionatele Europene, competiție care se desfașoara in perioada 5-10 decembrie 2023. Iata ce a transmis inotatorul!

- David Popovici este din nou campion. Tanarul s-a calificat in prima finala de la Campionatele Europene de inot in bazin scurt, care se vor desfașura intre 5- 10 decembrie. Reprezentantul Romaniei s-a califat pe locul al șaselea, la o mica distanța fața de Ungaria.

- Presedintele Federatiei Romane de Natatie si Pentatlon Modern, Camelia Potec, si secretarul general Matei Giurcaneanu au prezentat vineri, intr-o conferinta de presa, medaliile si mascota Campionatului European de inot in bazin scurt (25 m) pentru seniori, de la Otopeni.“Romania va gazdui editia…

- David Popovici a castigat medalia de aur in proba de 100 m liber la Campionatele Nationale de inot in bazin scurt gazduite de Complexul Sportiv de Natatie din Otopeni. Sportivul legitimat la Dinamo a caștigat finala cu timpul de 46 sec 76/100, fiind urmat de Patrick Sebastian Dinu (CSM Constanta), 47…

- Sportivul roman David Popovici (CS Dinamo) a castigat proba de 100 m liber, joi, la Campionatele Nationale de inot in bazin scurt (25 metri), gazduite de la Complexul Sportiv de Natatie din Otopeni.

- Inotatorul roman David Popovici va concura pe 27 si 28 octombrie la Memorialul „Marek Petrusewicz” de la Wroclaw (Polonia). Sportivul legitimat la CS Dinamo a plecat joi in Polonia pentru a participa la competitia in bazin de 25 de metri, o noua etapa a pregatirii pentru Campionatele Europene in bazin…