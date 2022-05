Stiri pe aceeasi tema

- Lumea muzicii e din nou in doliu, asta dupa ce o cunoscuta cantareața a incetat din viața in aceasta dimineața. Artista s-a stins la varsta de 92 de ani, iar anunțul tragic a fost facut de familie.

- Gina Lincan a avut parte de o experiența care a schimbat-o cand a vizitat Ierusalimul, mai exact Mormantul Sfant. Celebra artista a povestit experiența ei transformatoare la Antena Stars. Iata ce marturisiri emoționante a facut!

- Andreea Balan a trecut prin momente dificile de-a lungul timpului, insa acum lucrurile s-au așezat in viața cantareței. Intr-un interviu acordat in exclusivitate pentru Antena Stars, artista a marturisit ca iubește și e iubita. Sa fie oare intr-o noua relație?

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Georgiana Lobonț a oferit detalii despre un moment greu din viața ei. In urma cu doi ani, arista a fost operata de medicul lui Michael Jackson. Cantareața este recunoscatoare pentru ca viața și cariera ei au fost salvate.

- Astazi, de 8 Martie, Antonia a fost invitata in emisiunea „Teo Show”, de la Kanal D. Celebra cantareața a fost surprinsa placut de un mesaj primit chiar din partea mamei sale, Denise Iacobescu. Artista in varsta de 32 de ani a aparut la TV pentru a vorbi despre cele mai recente proiecte ale ei. Antonia…

- Bibi, 19 ani, este una dintre cele mai apreciate actrițe, vloggerițe și artiste din Romania. A devenit cunoscuta dupa ce a lansat hit dupa hit, a jucat in serialul Profu’, marca PRO TV, și a dublat voci in producții Disney. Cantareața nu-și neglijeaza nici studiile din primul an de facultate, chiar…

- Bibi și Antonio Pican traiesc o frumoasa poveste de iubire. Cei doi sunt impreuna de mai mult timp, iar anul trecut vloggerul a cerut-o și de soție. Cantareața a oferit declarații exclusive la Antena Stars, unde a vorbit despre relația cu el.

- Nea Marin a vorbit despre relația pe care o are, de fapt, cu Liviu Varciu dincolo de camerele de filmat. Pentru revista VIVA! , dansatorul și coregraful in varsta de 64 de ani a dezvaluit ca i-a dat cu imprumut acestuia bani pentru a scapa de unele datorii. Liviu nu i-a cerut, insa el a vrut neaparat…