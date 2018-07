In ce moneda e cel mai bine sa-ți pastrezi economiile in situația in care in ultimii doi ani bancile au menținut dobanzile la un nivel de scazut? La depozitele cu termen la 12 luni, bancile mari de pe piața romaneasca ofera dobanzi 0 sau puțin peste zero, ceea ce face ca banii sa se impuțineze in loc sa se inmulțeasca, daca luam in calcul și inflația.