- Indiferent de unde te-a purtat viața, sangele, personalitatea și spiritul de roman raman inconfundabile. Pe 30 mai, de Ziua Romanilor de Pretutindeni, președintele țarii, Klaus Iohannis, a dorit sa le transmita un mesaj cat se poate de sincer și emoționant tuturor celor care s-au nascut in Romania,…

- Senatorul PSD Robert Cazanciuc considera ca Ziua Romanilor de Pretutindeni, care se sarbatoreste anual in ultima duminica din luna mai, reprezinta un prilej pentru a ne gandi la cei plecati dincolo de granite, "care isi asuma in mod liber identitatea la cultura romana". "Romanii sunt plecati…

- "Sarbatorim in ultima duminica a lunii mai Ziua Romanilor de Pretutindeni, o zi speciala, dedicata diasporei. Va purtam in gand pe toti cei care sunteti departe de casa si de cei dragi si stim cat de dificil v-a fost in acest ultim an de grea incercare, in care, din cauza pandemiei, au fost necesare…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a afirmat ca Ziua Romanilor de Pretutindeni reprezinta un moment in care reflectam la importanta pastrarii identitatii si a valorilor nationale, pe care fiecare roman le poarta in adancul sufletului. "Dincolo de gestionarea implicatiilor crizei…

- Klaus Iohannis a transmis, duminica, un mesaj pentru romanii din Diaspora, cu ocazia celebrarii Zilei Romanilor de Pretutindeni. Șeful statului a declarat ca le mulțumește tuturor pentru responsabilitatea și solidaritatea de care au dat dovada fața de cei ramași in țara. El a mai adaugat ca Romania…

- Ziua Romanilor de Pretutindeni este sarbatorita in ultima duminica a lunii mai, incepand cu anul 2015, anul acesta fiind marcata la 30 mai. Este un prilej pentru a ne gandi la cei plecati dincolo de granite, care iși asuma in mod liber identitatea la cultura romana. Pana in anul 2014 Ziua Romanilor…

- Klaus Iohannis: ”Pentru dumneavoastra, cetatenii romani de etnie maghiara, ziua de astazi este una care va ofera prilejul de a reafirma valorile pe care le pretuiti si care v-au unit ca popor, precum si de a prezenta cu mandrie identitatea care v-a consacrat in istorie si in cultura universala. Remarc…

- Romanii si maghiarii pot sa-si fructifice calitațile si potentialul uman deosebite, apreciaza președintele Klaus Iohannis, in timp ce premierul Florin Cițu transmite ca romanii și maghiarii sunt diferiți prin cultura și tradiții, dar acestea nu ii separa, pentru ca nu sunt adversari.