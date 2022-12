Pe ce loc se află România în topul celor mai atractive pieţe de producţie din Europa Creșterea costurilor cu forța de munca, a celor de real estate și a prețului energiei plaseaza Romania pe poziția a opta in topul celor mai atractive piete de productie din Europa, dupa țari precum Cehia, Polonia, Ungaria sau Portugalia si pe locul 22 la nivel mondial, potrivit studiului Manufacturing Risk Index 2022 , realizat de compania de consultanta imobiliara Cushman & Wakefield. Cushman & Wakefield a analizat 45 de tari din regiunile EMEA, America si Asia-Pacific in functie de 12 de criterii ce tin de conditiile de piata, costuri si riscuri, Romania fiind competitiva mai ales in ceea ce… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Cresterea costurilor cu forta de munca, a celor de real estate si a pretului energiei plaseaza Romania pe pozitia a opta in topul celor mai atractive piete de productie din Europa, dupa tari precum Cehia, Polonia, Ungaria sau Portugalia si pe locul 22 la nivel mondial”, potrivit studiului Manufacturing…

- Creșterea costurilor cu forța de munca, a celor de real estate și a prețului energiei plaseaza Romania pe poziția a opta in topul celor mai atractive piete de productie din Europa, dupa țari precum Cehia, Polonia, Ungaria sau Portugalia si pe locul 22 la nivel mondial, potrivit studiului Manufacturing…

- Șeful diplomației lui Putin, Serghei Lavrov, a acuzat Occidentul ca „militarizeaza” sud-estul Asiei pentru a contracara interesele Rusiei si Chinei, transmite Reuters . Reuniunea din Bali, spre care se indreapta Lavrov, este prima la acest nivel dupa ce Rusia a invadat Ucraina in februarie. Menționam…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan a promis vineri, 4 noiembrie, ca Rusia si Turcia vor ”livra gratuit” cereale tarilor africane care risca sa ajunga in situatie de foamete, dupa un anunt similar facut sambata trecuta de Moscova, relateaza agentiile AFP, EFE și Agerpres. ”Sa ajutam tarile in…

- Rusia a intensificat exporturile maritime de petrol Ural catre Asia la 50- din total, in perioada 1-20 octombrie, inainte de intrarea in vigoare, in decembrie, a embargoului UE asupra petrolului si produselor petroliere, potrivit traderilor si datelor Refinitiv Eikon, transmite Reuters. Tarile UE, care…

- Orașul Lipova a fost o veritabila Capitala internaționala a culorilor. Concursul Internațional de Arte Vizuale „Culorile Toamnei”, ajuns la ediția cu numarul XIX, a reunit anul acesta lucrari de arta plastica ale unor tineri autori din Romania și din R. Moldova, Cehia, Letonia, Lituania, Franța, Thailanda,…

- In acest moment, traim cea mai periculoasa etapa a razboiului, asta pentru ca Vladimir Vladimirovici poate lua decizii iraționale, fara a mai ține cont de nimeni și de nimic. Ma indoiesc de faptul ca ar fi atat de instabil incat sa atace țari NATO, inclusiv Romania, așa cum apocaliptic se vehiculeaza.…

- Razer Leviathan V2 X este cel mai nou soundbar care se alatura gamei Leviathan , un soundbar compact de PC gaming care incorporeaza doua difuzoare full-range și doua radiatoare pasive. Avand o lungime de doar 400mm, noul Leviathan V2 X se potrivește perfect sub orice monitor și ofera un sunet bogat…