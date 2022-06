Pe ce loc a ajuns naționala de fotbal a României în clasamentul FIFA după rezultatele din Liga Națiunilor Nationala Romaniei a coborat sase locuri fata de luna martie si ocupa pozitia a 54-a in clasamentul publicat joi de Federatia Internationala de Fotbal (FIFA). In meciurile disputate in iunie, in Liga Natiunilor, tricolorii au inregistrat o victorie (1-0 cu Finlanda) si trei esecuri (0-2 si 0-3 cu Muntenegru, 0-1 cu Bosnia-Hertegovina). Din 2012 (locul 57) nu a mai inregistrat nationala Romaniei o clasare asa de slaba in ierarhia mondiala. Romania este in continuare cea mai bine clasata echipa din grupa de Liga Natiunilor: Bosnia a urcat de pe 59 pe 57, Finlanda a coborat de pe 57 pe 59, iar Muntenegru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

