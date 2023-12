Stiri pe aceeasi tema

- In primele noua luni ale lui 2023, principalele partide politice din Romania au cheltuit cei mai mulți bani din subvențiile de la stat pentru presa și propaganda, arata un raport al Autoritații Electorale din Romania, citit de Europa Libera și preluat de Rador Radio Romania. Potrivit raportului Autoritații…

- UEFA a anunțat premiile pentru EURO 2024. In total, sunt puse la bataie 331 de milioane de euro, la fel ca la EURO 2020. Primii bani intra in conturile federațiilor pentru calificarea la EURO, și anume 9,25 milioane de euro, cat a luat și FRF pentru calificarea Romaniei in grupe. Fiecare punct obținut…

- Doua milioane de exemplare din primul numar al „ziarului” AUR, care se numește „Patrioții”, au fost distribuite in toata țara prin intermediul membrilor de partid in intervalul septembrie – noiembrie. Alte doua milioane de exemplare, numarul doi al „ziarului”, au inceput sa fie imparțite la finalul…

- Uniunea Europeana acorda un ajutor de 24 de milioane de euro Romaniei. Banii sunt pentru sprijinirea investitiilor in porturile maritime si interioare in contextul razboiului Rusiei impotriva Ucrainei. Citește și: Ce nu stiau campulungenii si afla din ziarul USR: Elena Lasconi este primarul unui oras…

- Vești bune pentru Romania, in contextul razboiului din Ucraina. Uniunea Europeana a anunțat ca va oferi țarii noastre un ajutor semnificativ, de 24 de milioane de euro. Cand vor ajunge banii la autoritațile de la noi din țara și cum vor fi investiți. Romania primește bani de la UE Comisia Europeana…

- ”La colectare, (guvernantii – n.r.) n-au avut acel dram de initiativa sa inteleaga ca nu poti sa tii 20-25 de ani un director de ANAF la un judet. Ala s-a obisnuit cu toate relele de pe lumea asta, e un fel de vataf acolo, dar nu poate sa-l schimbe, ca e ba de la PNL, ba de la PSD. Ei joaca tot timpul…

- Adrian Porumboiu crede ca Guvernul nu va putea imbunatati colectarea taxelor la bugetul de stat in conditiile in care mentine in teritoriu sefi ai ANAF cu o vechime de 20 sau 25 de ani, care „s-au obisnuit cu toate relele de pe lume”. ”La colectare, (guvernantii – n.r.) n-au avut acel dram de initiativa…

- Uniunea Europeana va acorda Romaniei un ajutor de 33,9 milioane euro, ca daune pentru acoperirea efectelor secetei de anul trecut. Banii provin din Fondul de Solidaritate al UE, care asigura asistența financiara in cazul unei catastrofe naturale. Țara noastra a solicitat ajutorul ca urmare a pagubelor…