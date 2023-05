Stiri pe aceeasi tema

- O noua poveste de dragoste s-a infiripat intre doi foști concurenți ai emisiunii Mireasa. Inga și Giorgio, care au putut fi urmariți pe micul ecran in sezonul 6 al reality-show matrimonial difuzat de Antena 1 și Antena Stars, traiesc o frumoasa poveste de dragoste de aproximativ doua luni de zile.

- Andrei Șelaru, cunoscut online sub numele de Selly, a explicat cum cheltuie el pe luna intre 10.000 și 20.000 de euro, adica salariul unui om pentru un an intreg.Vedeta sta intr-o chirie cu 3000 de euro, pentru ca ”imi place sa stau intr-un apartament mare și intr-un cartier cu niște oameni cu care…

- Intr-un interviu pentru Antena Stars, vloggerul a dat din casa și a spus cum o impaca pe iubita lui. Afla din randurile de mai jos la ce apeleaza Selly atunci cand apar momente contradictorii in cuplu!

- Selly a oferit detalii unei relații de durata și a marturisit in exclusivitate pentru Antena Stars cum reușește sa o impace de fiecare data pe iubita lui, Smaranda Știrbu. Vlogger-ul formeaza un cuplu cu partenera lui de mai bine de cațiva ani.

- Selly a menționat in cadrul unei emisiuni ca el cheltuie, lunar, peste 10.000 de euro, lucru ce i-a uimit pe mulți. Mircea Badea nu s-a putut abține, astfel ca a avut o reacție ferma cu privire la suma menționata de vlogger.

- Pe numele lui real Andrei Șelaru, in varsta de doar 22 de ani, Selly s-a remarcat in randul celor mai tineri și mai de succes vloggeri romani ai momentului. Are parte de un succes rasunator, iar aria lui de proiecte profesionale s-a marit. Selly a ajuns sa fie și mai cunoscut grație filmelor romanești…

- Cați bani cheltuie Selly lunar Selly se bucura de un succes extraordinar in mediul online. Vlogger-ul are milioane de urmaritori din tanara generație, pe toate platformele de social media pe care este activ. Bineințeles, acest lucru se traduce și prin incasari importante care, in timp, i-au adus o avere…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Maria Dragomiroiu a facut un mesaj acid pentru persoanele care o judeca ca merge in vacanța cu o pensie mica. Cantareața de muzica populara s-a enervat foarte tare, dupa ce a vazut ca lumea o judeca pe nedrept. Iata ce le-a transmis artista dușmanilor!