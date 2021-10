Stiri pe aceeasi tema

- “Veniturile totale medii lunare au reprezentat in trimestrul II 2021, in termeni nominali, 5.573 lei pe gospodarie si 2.196 lei pe persoana. Cheltuielile totale ale populatiei au fost in trimestrul II 2021, in medie, de 4.709 lei lunar pe gospodarie (1.855 lei pe persoana) si au reprezentat 84,5% din…

- INS mentioneaza ca la formarea veniturilor totale ale gospodariilor au contribuit, de asemenea, veniturile din prestatii sociale (20,0%), veniturile in natura (7,4%), in principal contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii (6,3%), veniturile din activitati neagricole independente…

- Veniturile totale medii lunare ale unei gospodarii au reprezentat in trimestrul I 2021, in termeni nominali, 5.476 lei pe gospodarie, in creștere cu 357 de lei fața de aceeași perioada a anului trecut. Cheltuielile totale medii ale unei gospodarii au fost, in trimestrul I 2021, in medie, de 4.640 lei…

- INS mentioneaza ca la formarea veniturilor totale ale gospodariilor au contribuit, de asemenea, veniturile din prestatii sociale (20,0%), veniturile in natura (7,4%), in principal contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii (6,3%), veniturile din activitati neagricole independente…

- Veniturile totale medii lunare au reprezentat in trimestrul I 2021, in termeni nominali, 5.476 lei pe gospodarie si 2.157 lei pe persoana, iar cheltuielile totale ale populatiei s-au ridicat in medie la 4.640 lei lunar pe gospodarie (1.828 lei pe persoana), respectiv 84,7% din nivelul veniturilor…

- Veniturile totale medii lunare au fost, in trimestrul I2021, in termeni nominali, de 5.476 lei pe gospodarie si 2.157 lei pe persoana, arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS), arata News.ro. ”Veniturile totale medii lunare au reprezentat in trimestrul I2021,…

- ”Veniturile totale medii lunare au reprezentat in trimestrul I2021, in termeni nominali, 5.476 lei pe gospodarie si 2.157 lei pe persoana. Cheltuielile totale ale populatiei, au fost, in trimestrul I 2021, in medie, de 4.640 lei lunar pe gospodarie (1.828 lei pe persoana) si au reprezentat 84,7% din…

- Veniturile totale medii lunare au fost, in trimestrul I2021, in termeni nominali, de 5.476 lei pe gospodarie si 2.157 lei pe persoana, arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). ”Veniturile totale medii lunare au reprezentat in trimestrul I2021, in termeni nominali,…