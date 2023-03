Stiri pe aceeasi tema

- Selly a fost invitat in emisiunea „40 de intrebari cu Denise Rifai”, unde a raspuns intrebarilor incomode puse de prezentatoarea TV. Vloggerul a dezvaluit cați bani cheltuie lunar, dar și care a fost motivul pentru care nu a mers la facultate. Selly, unul dintre cei mai influenți romani din mediul online,…

- Maria Ilioiu a devenit cunoscuta publicului larg dupa ce a participat la emisiunea „Insula iubirii”, in rolul de ispita. Ulterior, ea a mai fost invitata in diferite show-uri, insa acum e preocupata de afacerea ei, anunța acesta intr-un interviu pentru Spynews . In varsta de 33 de ani, Maria Ilioiu…

- Maria Buza a implinit 54 de ani zilele trecute și a vorbit despre drama care i-a marcat viața. Actrița a fost la un pas de moarte, iar medicii nu-i mai dadeau nicio șansa, insa cand nimeni nu se aștepta, Maria Buza a ieșit dintr-o coma de șase ore și și-a revenit complet. Maria Buza a suferit complicații…

- Sa visezi un polițist poate avea numeroase semnificații pentru fiecare persoana in parte. Pentru a interpreta un vis cu un polițist este bine sa fii atent la contextul vislui, dar și la emoțiile pe care acesta ți le provoaca. Descopera ce inseamna sa visezi polițist:Ce semnificație are un polițist in…

- Dupa un an de viața de nomazi digitali in Spania, clujenii Corina și Andrei au decis sa prelungeasca aventura. Pe langa amintirile de neuitat și bugetul similar cu cel de acasa, un plus important este ca cei doi au reușit chiar sa-și dezvolte afacerile.

- Dupa ce a ramas fara casa, batranul s-a instalat intr-o rulota. Intr-o soba improvizata face focul din cand in cand și iși imparte cioturile de lemne astfel incat sa treaca peste iarna.Voluntar asociație: Cum e viața asta?Pensionar Vaslui: Potrivita. Cand bine, cand rau. Știe Domnul Dumnezeu.Voluntar…

- O situatie cel putin ciudata s-a petrecut marti, in miezul zilei, in municipiul Suceava, unde calatorii unui autobuz TPL de pe o linie secundara au fost uitati in mijlocul de transport, cu usile inchise, in timp ce soferul a plecat sa isi cumpere ceva de mancare. Evenimentul s-a petrecut in statia Orizont,…

- Catalin Botezatu, care are 56 de ani, și-a inceput cariera ca manechin, iar acum e unul dintre cei mai apreciați creatori de moda din Romania. Intr-un interviu pentru revista VIVA!, designerul a povestit ca a renunțat la multe pentru cariera lui, insa roadele au aparut. Are o avere cu care se mandrește,…